Die Benin-Bronzen sind das bekannteste Beispiel geraubter Kunst aus früheren Kolonien. In europäischen Museen lagern viele weitere Werke (Archivbild). (imago/United Archives International)

Es handelt es sich demnach um Metalltafeln und Skulpturen, die seit dem 16. Jahrhundert den Palast im Königreich Benin im heutigen Nigeria schmückten. Zu der Sammlung gehören unter anderem auch Altarschmuck und Glocken aus Messing, zeremonielle Gegenstände aus Messing und Elfenbein sowie Alltagsgegenstände wie Fächer und Körbe. Nach dem militärischen Vorstoß der Briten 1897 wurden sie entwendet und landeten als Raubkunst in Museen in Europa und den USA.

Die nigerianische Regierung fordert seit Jahren die Rückgabe geraubter Kunstschätze. Sie will sie in einem neuen Museum in Benin-Stadt im südlichen Bundesstaat Edo ausstellen. Die Bundesregierung hatte im Juli eine Absichtserklärung zur Rückgabe von Benin-Bronzen unterzeichnet, die in deutschen Museen ausgestellt sind. Die Verhandlungen liefen seit dem vergangenen Jahr.

