Im Mordprozess um den Tod zweier Frauen im sogenannten Horrorhaus von Höxter sind die beiden Angeklagten zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden.

Das Landgericht Paderborn verurteilte Angelika W. zu dreizehn Jahren Haft, ihren Ex-Mann Wilfried zu elf Jahren. Der 48-Jährige soll in der Psychiatrie untergebracht werden. Das Gericht folgte mit diesem Urteil nicht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklägern. Sie hatten für die beiden lebenslange Haftstrafen und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt.



Weitgehend unstrittig war, dass das Paar über Jahre hinweg Frauen mit Kontaktanzeigen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt hatte und sie dann seelisch und körperlich schwer misshandelte. Zwei Frauen starben an den Folgen der Quälereien. Die beiden Angeklagten beschuldigten sich gegenseitig schwer.