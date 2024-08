Moselort Kröv

Hotel eingestürzt - Zwei Menschen gestorben, weitere Person lebend geborgen - Schweitzer spricht Beileid aus

Aus den Trümmern des eingestürzten Hotels in Kröv an der Mosel ist ein weiterer Mensch lebend geborgen worden. Das teilte ein Sprecher des Pressezentrums mit. Damit sei jetzt noch eine Person eingeklemmt. Die Einsatzkräfte stünden in Kontakt zu dem Mann. Bei dem teilweisen Einsturz kamen zwei Menschen ums Leben.

07.08.2024