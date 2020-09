Der durch den Film "Hotel Ruanda" bekannt gewordene Regierungskritiker Rusesabagina ist in seinem Heimatland wegen Terrorismus angeklagt worden.

In der Anklageschrift werden ihm zudem Mord und die Finanzierung von Rebellen vorgeworfen, wie die regierungsnahe Zeitung "The New Times" schreibt. Die ruandische Polizei hatte Rusesabagina nach eigenen Angaben im vergangenen Monat bei seiner Einreise festgenommen. Laut den Worten seiner Familie wurde er hingegen in den Vereinigten Arabischen Emiraten entführt. Er lebte seit mehr als 20 Jahren im ausländischen Exil.



Rusesabagina ist einer der bekanntesten Kritiker der ruandischen Regierung. Diese stuft die von ihm mitbegründete "Bewegung für Demokratischen Wandel" als Terrorgruppe ein. In dem Oscar-nominierten Film "Hotel Ruanda" wird geschildert, wie Rusesabagina als Hotelmanager während des Genozids 1994 in dem ostafrikanischen Land mehr als 1.200 Menschen das Leben rettete.

