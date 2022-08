Sicherheitskräfte patrouillieren in Mogadischu nach dem Angriff auf ein Hotel. (AFP)

Die Dschihadisten der islamistischen Al-Shabaab-Miliz seien außer Gefecht gesetzt worden, sagte ein ranghoher Kommandeur der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben der Polizei sind bei dem Angriff der Islamisten mindestens 20 Zivilisten getötet worden. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. In den nächsten Stunden will die somalische Regierung in einer Pressekonferenz genaue Angaben zur Situation in Mogadischu machen.

Die Angreifer hatten das Hotel, das als Treffpunkt für Regierungsmitarbeiter, Journalisten und Geschäftsleute gilt, am Freitagabend gestürmt. Al-Schabaab will seit mehr als zehn Jahren die somalische Regierung stürzen, um einen Gottesstaat zu errichten.

21.08.2022