Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat einheitliche Regelungen zur Öffnung von Restaurants und Hotels angemahnt.

Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte im ZDF, sie erwarte, dass sich die Wirtschaftsminister der Bundesländer abstimmten. Für die Gäste sei es wichtig, dass die Öffnung in der Gastronomie einheitlich geregelt werde. - Bislang wird dies in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Während beispielsweise in Niedersachsen Restaurants bereits ab Montag wieder öffnen dürfen, plant Berlin dies erst ab dem 15. Mai. In anderen Ländern gelten noch spätere Termine.



Hartges verwies auch auf die dramatische Lage der Branche und forderte weitere Unterstützung vom Staat. Ungeachtet der geplanten Lockerungen könnten die Betriebe wegen der Auflagen und Abstandsregeln nur 30 bis 50 Prozent der Umsätze des Vorjahres erzielen. Unterstützung müsse es ebenso für Bars und Clubs geben, die weiterhin geschlossen bleiben müssten.