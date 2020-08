Eine Antikörper-Studie des Robert Koch-Instituts im sogenannten Corona-Hotspot Kupferzell hat nachgewiesen, dass die Dunkelziffer nicht-erfasster Infektionen groß ist.

Mehr als 2.000 Erwachsene hatten sich in dem Ort in Baden-Württemberg testen lassen. Demnach waren fast vier Mal so viele Personen wie bisher bekannt mit dem Coronavirus infiziert. Bei knapp acht Prozent der Getesteten seien im Blut Antikörper gegen das Virus nachgewiesen worden. Aber selbst ein solcher im Bundesvergleich relativ hoher Wert reiche nicht aus, um eine mögliche zweite Welle zu verhindern, sagte der Vizepräsident des Instituts, Schaade.



Kupferzell galt als "Corona-Hotspot", weil dort in den Wochen nach einem Kirchenkonzert Anfang März mehr als 100 Infektionsfälle registriert wurden.



Bundesweit hat sich die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden erneut um mehr als 1.400 erhöht. Die Zahl der registrierten aktiven Fälle in Deutschland liegt derzeit rechnerisch bei rund 12.000.

