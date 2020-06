In der US-Stadt Pearland wird der bei einem brutalen Polizeieinsatz getötete George Floyd beigesetzt. Eine Prozession mit seinem Sarg in einer Kutsche zog rund 20 Kilometer von Houston zum Friedhof. Dort findet derzeit die Beerdigungszeremonie statt.

Zuvor hatte es in einer Kirche in Houston einen Gottesdienst mit 500 geladenen Gästen gegeben. In einer Videobotschaft rief der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, Biden, zur Überwindung von Rassismus auf. Amerika habe keine andere Wahl, als es in Zukunft besser zu machen. Man könne die Wunden dieser Nation heilen. Gestern hatte Biden die Familie Floyds besucht und ihr kondoliert.



Der Tod des 46-Jährigen Schwarzen am 25. Mai in der Stadt Minneapolis hat Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA und vielen anderen Staaten ausgelöst.