Zwischen den USA und China ist neuer diplomatischer Streit entstanden.

Das Außenministerium in Washington forderte die chinesische Regierung auf, ihr Konsulat in der Stadt Houston binnen drei Tagen zu schließen. Zur Begründung hieß es, durch die Maßnahme sollten geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen von Amerikanern geschützt werden. Die chinesische Regierung verurteilte den Schritt und warf den USA vor, den Konflikt zwischen den beiden Ländern zu eskalieren. Man werde entsprechend reagieren, wenn die Entscheidung nicht zurückgenommen werde, hieß es in Peking.



Die Hintergründe sind nicht klar. Medienberichten zufolge wurden auf dem Gelände des chinesischen Konsulats Dokumente verbrannt.