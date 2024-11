Zweite Bundesliga

Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer beim HSV. (dpa / Gregor Fischer)

Das teilte der Verein gestern Vormittag mit. Die Mannschaft liegt nach 13 Spieltagen auf dem achten Tabellenrang, strebt jedoch den Wiederaufstieg in die Bundesliga an. Zuletzt blieb der HSV allerdings in fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Am Samstag spielte er gegen den FC Schalke 04 nach einer Zwei-Tore-Führung nur zwei zu zwei. Wer Baumgarts Nachfolge übernimmt, ist noch unklar. Vorerst übernimmt Assistenzcoach Merlin Polzin.

Der 52-jährige Baumgart hatte das Traineramt beim HSV in der vergangenen Saison vom entlassenen Tim Walter übernommen. Der anvisierte Aufstieg wurde damals mit dem vierten Tabellenplatz der Endabrechnung aber verfehlt.

