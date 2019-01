Die Bundesregierung prüft, ob die chinesische Firma Huawei am Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland beteiligt werden soll.

Das ARD-Haupststadtstudio zitiert Sicherheitskreise, die das für zu gefährlich halten. Das Votum der Experten sei in dieser Hinsicht eindeutig. Laut Reuters äußerte sich ein Sprecher des Außenministeriums besorgt, weil Huawei zur Zusammenarbeit mit chinesischen Geheimdiensten verpflichtet sei. Das Unternehmen selbst bestreitet, dass es von der Regierung zum Einbau von so genannten "Hintertüren" verpflichtet wird. Das Innenministerium in Berlin betonte, die Prüfung laufe noch.



Einige Länder haben Huawei bereits vom Aufbau der 5G-Infrastruktur ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang wird aber auch darauf verwiesen, dass es keine Hinweis auf eine Manipulation der Huawei-Geräte zur Spionage gibt.



Die deutsche Industrie ist gegen einen Ausschluss der Firma.