Die chinesische Regierung hat den Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei vom Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien kritisiert.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking sagte, die britische Regierung verstoße damit gegen den freien Handel. Zudem sehe man die Sicherheit der chinesischen Investitionen in Großbritannien als gefährdet an. Die Sprecherin machte die USA für die Entscheidung Großbritanniens verantwortlich. Washington arbeite mit Einschüchterung und Provokationen.



Der chinesische Botschafter in Großbritannien, Liu Xiaoming, nannte die Entscheidung laut der Nachrichtenagentur Reuters entmutigend, berichtet die BBC. Wie Huawei von Großbritannien behandelt werde, werde von anderen chinesischen Unternehmen genau beobachtet. Aus seiner Sicht werde es für sie schwierig, das Vertrauen in weitere Investments in Großbritannien zu behalten.



Die britische Regierung hatte gestern mitgeteilt, dass ab Ende des Jahres der Kauf von Huawei-5G-Komponenten für Netzwerkanbieter komplett verboten werde und bereits verwendete Teile wieder entfernen zu lassen. Begründet wurde dies mit Sicherheitsbedenken und den kürzlich verhängten US-Sanktionen gegen Huawei.



Westliche Geheimdienste befürchten, chinesische Technik könnte von Peking zu Spionagezwecken missbraucht werden oder im Konfliktfall Infrastruktur lahmlegen. Die Bundesregierung will Huawei bislang nicht vom Ausbau ausschließen und verweist dabei auf besondere Sicherheitsvorgaben.

USA verhängen Visabeschränkungen gegen Huawei-Mitarbeiter

Die USA begrüßten die britische Entscheidung. Sie verhängten zudem Visabeschränkungen gegen Beschäftigte mehrerer chinesischer Technologiefirmen. Von den Sanktionen betroffen seien auch Mitarbeitende des Huawei-Konzerns, teilte das Außenministerium in Washington mit. Einige von ihnen leisteten der kommunistischen Führung in Peking Unterstützung bei Menschenrechtsverletzungen, hieß es zur Begründung. Zugleich riet die US-Regierung Telekommunikationsfirmen auch in anderen Teilen der Welt davon ab, Geschäfte mit Huawei zu tätigen.

In Deutschland noch keine Entscheidung

Im Gegensatz zu Großbritannien gibt es in Deutschland noch keine Entscheidung über eine Beteiligung von Huawei am Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. Die Bundesnetzagentur sieht derzeit keinen Anlass, den chinesischen Netzwerkhersteller Huawei bei der Modernisierung von Mobilfunknetzen auszuschließen. Man habe alle Vorkehrungen getroffen, damit nur vertrauenswürdige Technik verbaut werde, sagte der Präsident der Behörde, Homann, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er verwies auf einen Sicherheitskatalog, den die Netzagentur zusammen mit dem Bundesamt für Informationstechnik und dem Datenschutzbeauftragten erarbeitet hat.