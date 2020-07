Chinas Regierung hat den Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei vom Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien kritisiert.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking sagte, die britische Regierung verstoße damit gegen den freien Handel. Zudem sehe man die Sicherheit der chinesischen Investitionen in Großbritannien als gefährdet an. Die Sprecherin machte die USA für die Entscheidung Großbritanniens verantwortlich. Washington arbeite mit Einschüchterung und Provokationen.



Die britische Regierung hatte gestern mitgeteilt, dass ab Ende des Jahres der Kauf von Huawei-5G-Komponenten für Netzwerkanbieter komplett verboten werde. Begründet wurde dies mit Sicherheitsbedenken und den kürzlich verhängten US-Sanktionen gegen Huawei.