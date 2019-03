In Kanada wird sich der Oberste Gerichtshof von British Columbia mit der möglichen Auslieferung der festgenommenen chinesischen Huawei-Managerin Meng an die USA befassen.

Das gab das Justizministerium gestern Abend in Ottawa bekannt. Am kommenden Mittwoch muss Meng erneut vor Gericht erscheinen. Kanada hat damit formell einem Auslieferungsprozess zugestimmt, ohne eine konkrete Entscheidung in dem Fall getroffen zu haben.



Meng ist Finanzchefin von Huawei. Sie war Anfang Dezember auf Betreiben der Vereinigten Staaten in Kanada festgenommen worden. Der chinesische Telekommunikationskonzern soll trotz Sanktionen Geschäfte mit dem Iran gemacht haben. Meng ist auf Kaution frei und lebt in Vancouver. Sie beteuert ihre Unschuld und hat erklärt, die Vorwürfe der USA seien politischer Natur.