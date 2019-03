Kanada ist bereit, die festgenommene chinesische Huawei-Managerin Meng in die USA zu überstellen.

Das gab das Justizministerium gestern Abend in Ottawa bekannt. In der nächsten Woche werde sich der Oberste Gerichtshof von British Columbia in Vancouver mit dem Fall befassen und eine Anhörung dazu ansetzen.



Meng ist Finanzchefin von Huawei. Sie war Anfang Dezember auf Betreiben der Vereinigten Staaten in Kanada festgenommen worden. Der chinesische Telekommunikationskonzern soll trotz Sanktionen Geschäfte mit dem Iran gemacht haben.