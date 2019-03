Chinas Regierung hat die Bereitschaft Kanadas verurteilt, die dort festgehaltene Huawei-Finanzchefin Meng an die USA auszuliefern.

Die Festnahme der Managerin Anfang Dezember sei willkürlich gewesen und stelle eine schwere Verletzung der Rechte chinesischer Bürger dar, kritisierte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Er forderte die USA erneut auf, den Haftbefehl gegen Meng fallen zu lassen.



Das kanadische Justizministerium hatte gestern bekannt gegeben, dass sich der Oberste Gerichtshof von British Columbia mit der möglichen Auslieferung befassen wird. Kanada hat damit formell einem Auslieferungsprozess zugestimmt, ohne eine konkrete Entscheidung in dem Fall getroffen zu haben.



Meng ist auf Kaution frei und lebt in Vancouver. Ihr wird Bankbetrug im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen den Iran zur Last gelegt. Meng beteuert ihre Unschuld und hat erklärt, die Vorwürfe der USA seien politischer Natur.