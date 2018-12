Ein kanadisches Gericht hat die Freilassung der inhaftierten Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, Meng Wanzhou, gegen strenge Auflagen erlaubt.

Laut Beschluss muss sie Kaution hinterlegen, Reisedokumente abgeben und zu einem späteren Termin erneut vor Gericht erscheinen. Zudem muss sie sich elektronisch überwachen lassen und nachts in ihrer Wohnung bleiben. Die Managerin war vor zwei Wochen bei einer Zwischenlandung im kanadischen Vancouver auf Betreiben der US-Justiz festgenommen worden. Sie wirft ihr einen Verstoß gegen Iran-Sanktionen vor und strebt eine Auslieferung an. In den USA droht der chinesischen Staatsbürgerin und Tochter des Huawei-Gründers eine lange Haftstrafe. Der Vorgang hatte zuletzt die Beziehungen zwischen Peking und Ottawa erheblich belastet.



Erst gestern soll ein ehemaliger kanadischer Diplomat in China festgenommen worden sein. Mitgeteilt hatte dies eine Nichtregierungsorganisation, für die der Mann inzwischen arbeitet.