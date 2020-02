In den USA ist eine neue Anklage gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei erhoben worden.

Dabei geht es um den Vorwurf des versuchten Diebstahls von Betriebsgeheimnissen amerikanischer Konkurrenten, wie die Staatsanwaltschaft in Brooklyn mitteilte. Huawei und mehrere Tochterunternehmen hätten sich über Jahrzehnte Technologie von sechs US-Unternehmen aneignen wollen, erklärte das Justizministerium in Washington. Dabei sei es unter anderem um Internet-Router und Roboter-Technik gegangen.



In den USA laufen bereits mehrere Verfahren gegen Huawei. Die US-Regierung betrachtet das chinesische Unternehmen als Bedrohung für die nationale Sicherheit.