Der chinesische Technologie-Konzern Huawei hat mehr als 25 kommerzielle Verträge für die neue Mobilfunktechnologie 5G abgeschlossen. Außerdem seien tausende Basisstationen weltweit verschickt worden, teilte Konzernchef Hu im chinesischen Shenzhen mit. Huawei werde in diesem Jahr einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar verzeichnen.

Das Unternehmen wird mit Vorwürfen konfrontiert, Spionagetechnik in seine Geräte einzubauen. Der Sicherheitsexperte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Dickow, sagte im Deutschlanfunk (Audio-Link), darüber gebe es keine Gewissheit. Chinesische Unternehmen stünden "generell unter Generalverdacht". Weder der deutsche Nachrichtendienst, noch das BSI oder der britische Geheimdienst hätten Hinweise darauf, dass in den Produkten von Huawei Hintertüren eingebaut seien.



Es sei aber klar, dass China ein Staat sei, der Einfluss auf seine Unternehmen ausübe. "Es gibt eine gewisse Unsicherheit, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben." Huawei auszuschließen, wie die USA dies angekündigt hätten, sei unter Umständen eine sicherheitspolitische Lösung - aber keine Lösung des technologischen Problems.



Die Mobilfunk-Technologie der Zukunft werde hauptsächlich von chinesischen Firmen vorangetrieben, und das sei die Technologie, die auch Deutschland wolle. Dickow rät der Bundesregierung dazu, sich mehr Know-How anzueignen, um zu entscheiden, welche Komponenten man selbst hinzufügen könne und welche von chinesischen Firmen eingekauft werden müssten. Vollständig unabhängig von chinesischer Technologie auch Europa nicht werden: Huawei und auch amerikanische Marken seien da zu große Konkurrenz.



Für internationale Spannungen und diplomatische Verwicklungen sorgt seit Wochen auch die Festnahme von Huaweis Finanzchefin Meng Wanzhou. Sie war am 1. Dezember in Kanada in Untersuchunghaft genommen und später gegen Kaution wieder freigelassen worden. Die USA werfen der 46-Jährigen vor, verschiedene Banken hinsichtlich eines von Huawei kontrollierten Unternehmens in die Irre geführt zu haben. Die Banken sollen dadurch in Gefahr geraten sein, gegen Iran-Sanktionen zu verstoßen.