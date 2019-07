Nach dem Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers in Niedersachsen hat Verteidigungsministerin von der Leyen den Hinterbliebenen der getöteten Pilotin ihr Beileid ausgsprochen.

Unsere Gedanken und unsere Trauer sind bei den Angehörigen der Familie, sagte sie am Abend in der Nähe der Unglücksstelle bei Hameln. Die Unglücksursache sei völlig unklar. Die CDU-Politikerin betonte, die Besatzung des Hubschraubers sei erfahren und für diesen Typus ausgebildet gewesen. Ein zweites Besatzungsmitglied befindet sich verletzt im Krankenhaus.



In der vergangenen Woche waren zwei Luftwaffen-Jets der Bundeswehr über der Mecklenburgischen Seenplatte kollidiert und abgestürzt.