Die Bundeswehr hat ihren gesamten Flug- und Übungsbetrieb der Kampfhubschrauber "Tiger" eingestellt. Bei Wartungsarbeiten sei festgestellt worden, dass bestimmte Bolzen Mängel aufweisen könnten.

Das teilten die Streitkräfte mit. Nun müssten die Hubschrauber dieses Typs überprüft werden. Zur Klärung weiterer Details werde morgen der Flugsicherheitsausschuss zusammenkommen, hieß es weiter. In dem Gremium sind Experten der Bundeswehr und der Industrie vertreten. Der "Tiger" ist der modernste Kampfhubschrauber der deutschen Streitkräfte. Die Bundeswehr hat 53 Maschinen dieses Typs. In Auslandseinsätzen wird der "Tiger" derzeit nicht verwendet.



Bei dem möglicherweise mangelhaften Bauteil handelt es sich nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" um einen Bolzen der Rotorsteuerung. Der Hersteller Airbus Helicopters fürchtet, dass er während des Flugs brechen könnte, was im schlimmsten Fall zum Absturz des Hubschraubers führen würde.



Der Bolzen ist auch im Transporthubschrauber NH90 und im Schulungshubschrauber EC135 verbaut, nach Angaben der Bundeswehr aber nicht an sicherheitsrelevanten Stellen. Der Flugbetrieb mit diesen beiden Modellen läuft deshalb weiter.

Strack-Zimmermann: "Pleiten, Pech und Pannen für die gebeutelte Bundeswehr"

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Strack-Zimmermann, sagte unserem Hauptstadtstudio, die Aussetzung des Flugbetriebs sei "eine weitere Peinlichkeit in einer langen Reihe von Pleiten, Pech und Pannen für die gebeutelte Bundeswehr". Die FDP-Politikerin ergänzte, am Beispiel Tiger zeige sich ein Kernproblem: Mit dem wehrtechnischen Gerät stecke die Bundeswehr im Industrieprozess in der normalen Kundenkette. "Zuerst kommen die Kunden, die höchste Priorität beim Hersteller genießen. Das ist leider nicht immer die Bundeswehr."



Die Bundeswehr leide vermehrt nicht nur unter Fehlern im Ministerium, sondern auch unter Fehlern bei der Wartung durch die Rüstungsunternehmen selbst. Das zeige die dringende Notwendigkeit, wieder vermehrt auf interne Expertise zu setzen, so die FDP-Politikerin.



Bei der Bundeswehr sind in der Vergangenheit mehrfach technische Probleme aufgetreten. Waffen und Ausrüstung gelten als veraltet. Bei der Flugbereitschaft gab es eine regelrechte Pannenserie. Der letzte Bericht zur Materiallage kam im März laut Medienberichten zu der Einschätzung, wichtige Systeme seien nur bedingt einsatzbereit.