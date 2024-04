Nico Hülkenberg wechselt zu Audi (Archivbild) (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Erlhof)

Wie Audi bekannt gab, wechselt der 36-Jährige in der kommenden Saison zunächst zum Team Sauber. Dieses geht dann ab 2026 offiziell als Audi-Werksteam an den Start. Hülkenberg gilt als einer der erfahrensten Piloten in der Formel 1. In dieser Saison fährt er für das US-amerikanische Team Haas.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.