Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, hält die Pläne der Bundesregierung zur Begrenzung von Firmenübernahmen durch ausländische Investoren für sinnvoll.

Als Ökonom sei er natürlich grundsätzlich skeptisch, wenn die Politik Einfluss auf wirtschaftliche Entscheidungen nehme, sagte Hüther im Deutschlandfunk. Im Falle Chinas müsse man jedoch wissen, dass hinter jedem wirtschaftlichen Engagement eine politische Absicht stehe. Dass China etwa gezielt in Energie-Netzwerke investieren wolle, habe strategische, also politisch unterlegte Absichten. Eine solche staatliche Lenkung der Wirtschaft gebe es bei anderen Akteuren, etwa den Amerikanern, nicht. Insofern könne man durchaus von einem "Lex China" sprechen, so Hüther. Umgekehrt sei China sehr zurückhaltend, wenn es seinen Markt für westliche Investitionen öffne solle. Hier begegne man oft nur Lippenbekenntnissen.



Die Bundesregierung begründet die Gesetzesnovelle mit nationalen Sicherheitsinteressen. Ausländische Investitionen werden danach künftig bereits bei einer Beteiligung von 15 Prozent an den Stimmrechten in einem Unternehmen überprüft. Bislang lag die Schwelle bei 25 Prozent.