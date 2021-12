Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) (imago images/Jürgen Heinrich)

Die Lageeinschätzung sei erstaunlich positiv, sagte der Direktor des IW, Hüther, im Deutschlandfunk . Die Lieferengpässe würden sich zum dritten Quartal auflösen, es gebe ein Hoch beim Auftragsniveau und auch keine Probleme bei der Nachfrage. Deutsche Unternehmen seien sehr wettbewerbsfähig.

Die Lage der Weltwirtschaft sei nicht so positiv, betonte Hüther. In den USA etwa sei die Inflationsrate höher als in Europa. Großbritannien habe wegen des Brexits noch ganz andere Probleme.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 27.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.