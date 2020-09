In London sollen einem Medienbericht zufolge Menschen für Impfstoff-Tests absichtlich mit dem Coronavirus infiziert werden. Diese "Human Challenge Trials" können auf der Suche nach einem Impfstoff zwar schneller zum Ziel führen; sie sind wegen möglicher Gesundheitsgefahren für die Probanden aber umstritten.

Bei den "Human Challenge Trials" werden gesunde, erwachsene Freiwillige unter kontrollierten Quarantäne-Bedingungen dem Coronavirus ausgesetzt, nachdem sie einige Wochen zuvor einen Impfstoff-Kandidaten verabreicht bekommen haben. Das meldet die "Financial Times" unter Berufung auf Projektbeteiligte. Ein Sprecher der britischen Regierung bestätigte die Tests. Man arbeite mit Partnern zusammen, um die Entwicklung von Impfstoffen zu beschleunigen.

"Human Challenge" - der schnelle Weg ans Ziel?

"Human Challenge"-Tests haben den Vorteil, dass die Wirksamkeit eines Impfstoffs unmittelbar festgestellt werden kann. Im Gegensatz dazu sieht das übliche Verfahren vor, oft Zehntausende Menschen zu impfen und dann festzustellen, ob sich weniger Menschen auf natürliche Weise infizieren als in einer ungeimpften Kontrollgruppe.

Ein Verfahren mit ethischen Bedenken

"Human Challenge"-Tests sind in der Wissenschaft allerdings umstritten. Einige Forschende betonen den großen Nutzen, den solche Studien für eine ganze Gesellschaft haben könnten. Andere äußern ethische Bedenken und verweisen auf enorme gesundheitliche Risiken, die die Infektion mit einem in vieler Hinsicht noch unerforschten Erreger wie Sars-CoV-2 haben könnte.



Das federführend von dem Londoner Imperial College geleitete Projekt soll in der kommenden Woche offiziell vorgestellt werden und im Januar beginnen. Dem Bericht zufolge handelt es sich um die ersten Versuche dieser Art weltweit. Angeblich stehen laut der amerikanischen Organisation "1DaySooner" bereits 2.000 Freiwillige bereit.

Bioethikerin fordert klare Rahmenbedingungen

Bereits im Mai hatte sich ein amerikanisches Wissenschaftsteam dafür ausgesprochen, bei der Entwicklung eines Impfstoffs Studien mit freiwillig infizierten Probanden vorzubereiten. Die Bioethikerin Seema Shah sagte damals im Dlf, dass Risiken für Studienteilnehmer, Personal und Dritte minimiert werden müssten.



Bei der Auswahl der teilnehmenden Menschen seien zwei Punkte wichtig, betonte Shah. Erstens sei sicherzustellen, dass die Risiken sehr gering sind. Zweitens müssten die möglichen Teilnehmer "genau verstehen, worauf sie sich da einlassen und sich über die Risiken und den sozialen Nutzen der Studie bewusst" sein.

Mehrere Unternehmen sagen Teilnahme an Studie ab

Mehrere führende Unternehmen bei der Impfstoffforschung wollen an dem Projekt nicht teilnehmen. Nach AstraZeneca, Sanofi und Moderna hat auch das deutsche Biotechunternehmen BioNTech, das mit dem US-Pharmariesen Pfizer zusammenarbeitet, abgewunken. "BioNTechs Impfstoffkandidat ist nicht Teil dieser Studie", erklärte eine Sprecherin der Mainzer Firma am Donnerstag.

WHO: 38 Impfstoffe in der Entwicklung

Weltweit laufen mehrere Tests zu potenziellen Impfstoffen gegen das Coronavirus. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO befinden sich gegenwärtig 38 Projekte in der klinischen Entwicklung.



Mögliche Vakzine der Unternehmen AstraZeneca, Sanofi, Moderna und BioNTech durchlaufen nach deren Angaben bereits die wichtige Testphase III, in der überprüft wird, ob das Mittel nicht nur verträglich, sondern auch tatsächlich wirksam ist.



Hier haben wir zusammengefasst, wie weit die Impfstofforschung gegen das Coronavirus ist.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.