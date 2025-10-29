Besuch in der Türkei

Die Flaggen Deutschlands und der Türkei vor dem Amtssitz des Bundespräsidenten beim Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin 2023. (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Merz müsse die Demokratiedefizite dort ansprechen, sagte die Türkei-Vertreterin der Organisation, Sinclair-Webb, der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr habe man den schwersten Angriff auf die türkische Demokratie erlebt. Die größte Oppositionspartei CHP werde mit Gerichtsverfahren überzogen. Die Ermittlungen gegen den inhaftierten Erdogan-Gegner Imamoglu zielten nicht nur auf ihn, sondern auf die gesamte Partei. Sinclair-Webb nannte auch Repressalien gegen Medien sowie die Diskriminierung von LGBTQ-Personen.

Merz wird heute im NATO-Land Türkei erwartet. Morgen wird er von Präsident Erdogan empfangen. Dabei dürfte es unter anderem um den russischen Krieg gegen die Ukraine und den Nahen Osten gehen.

