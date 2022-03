Human Rights Watch wirft Sicherheitskräften in Uganda Folter vor. (AFP / John MacDougall)

Hunderte Oppositionelle seien unrechtmäßig inhaftiert und gefoltert worden, heißt es in einem in der ugandischen Hauptstadt Kampala veröffentlichten Bericht. Darin ist auch von illegalen Gefängnissen die Rede. In mehreren Fällen hätten die Sicherheitskräfte gerichtliche Anordnungen zur Freilassung von Gefangenen missachtet.

Die Behörden hätten zwar einige Übergriffe eingeräumt. Sie hätten aber nur wenig getan, um sie zu beenden oder den Opfern und ihren Familien Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, berichten die Autoren.

