Human Rights Watch erhebt schwere Vorwürfe gegen die Palästinensische Autonomiebehörde und die radikal-islamische Hamas.

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, Kritiker würden festgenommen, in Gefängnissen werde systematisch gefoltert. Häftlinge seien gezwungen worden, den Ermittlern Zugang zu ihren Mobiltelefonen und Mitgliedskonten in sozialen Netzwerken zu geben. Der Bericht basiert auf 147 Interviews, unter anderem mit Zeugen, ehemaligen Häftlingen und Anwälten.



Die Palästinensische Autonomiebehörde und die Hamas wiesen die Vorwürfe zurück. Es handele sich um Einzelfälle, gegen die vorgegangen werde, hieß es.