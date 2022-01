IOC-Präsident Thomas Bach (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Pool for Yomiuri)

"Wenn selbst die Wirtschaft jetzt schon fordert, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang auch von Unternehmerseite anzuprangern, dann spätestens muss einem Herrn Bach und den anderen klar sein, dass ihre Zeit gekommen ist", sagte Michalski im Deutschlandfunk mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland der Winterspiele 2022. "Die Funktionäre müssen zurücktreten und einer neuen Generation von menschenrechtsbewussten Funktionären das Feld überlassen."

FDP-Politiker Heidt: Olympia-Austragung in China ist "Wahnsinn"

Auch der FDP-Menschenrechtspolitiker Peter Heidt kritisiert die Austragung der Olympischen Winterspiele in China scharf. "Es ist mich für ein Wahnsinn, in China jetzt diese Winterspiele durchzuführen. Ich weiß, die Sportler bereiten sich darauf vor. Aber eigentlich müssten wir diese Winterspiele komplett boykottieren", so Heidt im DLF. Diese Chance sei aber vor zwei Jahren, als das Ausmaß des Lagersystems in China bekannt geworden sei, verpasst worden.

Er arbeite gerade innerhalb der Ampelkoalition an einem Antrag, dass Deutschland die Spiele zumindest diplomatisch boykottiert. Es aber nicht leicht, in der Koalition die richtige Formulierung zu finden.

Auch deutsche Sportverbände wie der DOSB oder der DFB sollten aus Sicht des FDP-Politikers stärker in die Pflicht genommen werden. "Ich glaube, dass wir von unseren Sportverbänden wie auch von den Wirtschaftsunternehmen Good Governance verlangen müssen", so Heidt. Verbände, die diese Regeln einhalten, sollten weiterhin Steuergeld bekommen. "Und die Nationalverbände, die das eben nicht machen, denen werden wir die Förderung kürzen, mit einer gewissen Androhung."

Diese Nachricht wurde am 02.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.