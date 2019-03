Im Irak werden nach Erkenntnissen einer Menschenrechtsorganisation viele Kinder unter Terrorverdacht festgehalten.

Laut Human Rights Watch befanden sich Ende vergangenen Jahres schätzungsweise 1.500 Minderjährige im Gewahrsam irakischer Behörden und der kurdischen Regionalregierung. Ihnen werde vorgeworfen, sich der Terrormiliz IS angeschlossen zu haben. Oft seien sie gefoltert worden, um Geständnisse zu erpressen.



Der Kinderrechtsexperte von Human Rights Watch, Becker, warnte vor den Folgen. Viele der beschuldigten Kinder würden ihr Leben lang leiden. Die Organisation fordert, vom IS rekrutierte Minderjährige in erster Linie als Opfer zu betrachten und wieder in die Gesellschaft einzugliedern.