Symboldbild. Mädchen in Lagos Nigeria. (Kiki Mordi )

Die Regierung in Abuja und die Regionalregierungen der Bundesstaaten setzten bestehende Gesetze zum Schutz von Kindern nicht um oder wendeten sie nicht an, erklärte die Menschenrechtsorganisation. Demnach hat das westafrikanische Land eine der höchsten Raten von Kinderehen in Afrika, obwohl ein Gesetz aus dem Jahr 2003 die Heirat von Kinder unter 18 Jahren verbietet. Insgesamt hätten elf der 36 Bundesstaaten das Gesetz noch nicht umgesetzt. Die Kinderehen verletzten die Menschenrechte von Mädchen, weil sie durch Heirat oft den Zugang zu Bildung und Gesundheit verlören. Viele Familien in den traditionell geprägten Gemeinschaften zwingen Mädchen zur Hochzeit, um Stigmatisierung durch Teenagerschwangerschaften zu verhindern oder weil es Brauchtum oder Religion angeblich verlangen. In Nigeria leben zur Hälfte vor allem Christen und Muslime. In Teilen des Landes herrscht ein fundamentalistisches Religionsverständnis. In mehreren Bundesstaaten im Norden Nigerias, der mehrheitlich von Muslimen bewohnt wird, existieren zum Beispiel parallel zum nigerianischen Rechtssystem auch entsprechend restriktive Auslegungen des islamischen Rechts, der Scharia.

Laut UNO-Entwicklungsprogramm UNDP waren in Nigeria im Jahr 2020 insgesamt 43 Prozent der Mädchen verheiratet, bevor sie 18 Jahre alt werden. In manchen nördlichen Bundesstaaten sind es laut der Kinderrechtsorganisation Save the Children 78 Prozent der Mädchen und jungen Frauen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.