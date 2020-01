Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch prangert die Lage in vielen afrikanischen Regionen an.

Bei der Vorstellung des Jahresberichts im südafrikanischen Johannesburg hieß es, in Burundi, im Südsudan oder in Guinea sei 2019 der Spielraum für die Zivilgesellschaft geschrumpft. In Nigeria wüte seit zehn Jahren die islamistische Boko Haram. In Angola gab es nach Ansicht der Organisation zwar Menschenrechtsfortschritte, andererseits aber auch Gewalt gegen Demonstranten bei Protestkundgebungen.



Südafrika muss sich nach Ansicht von Human Rights Watch stärker bei der Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit engagieren. Gesetze würden nur mangelhaft umgesetzt. Für die gewalttätigen Übergriffe im Vorjahr gebe es so gut wie keine Verurteilungen. Der Kap-Staat habe gerade nach der anstehenden Übernahme des Vorsitzes der Afrikanischen Union (AU) im Februar eine besondere Verantwortung.



2019 hatte es vor allem im Großraum Johannesburg gewalttätige Übergriffe auf Geschäfte, die mehrheitlich im Besitz von Ausländern waren, gegeben. Dabei wurden mehrere Menschen getötet.



Als "tickende Zeitbombe" und "stille Krise" wurde Simbabwe bezeichnet. Es gebe dort kaum Strom, kaum Nahrung, kaum medizinische Versorgung. Hunderttausende Menschen drohten, ihr Land zu verlassen.