Die Organisation Human Rights Watch erhebt schwere Vorwürfe gegen die Regierung Myanmars.

Auch die erste demokratische Regierung des Landes unter Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gehe gegen die Opposition vor, heißt es in einem Bericht der Nichtregierungsorganisation. Wer die Regierung oder das Militär und dessen Vorgehen gegen Minderheiten kritisiere, müsse mit Verfolgung rechnen. Repressive Gesetze aus der Zeit der Militärdiktatur seien weiter in Kraft.



Der Bericht von Human Rights Watch basiert unter anderem auf Interviews mit Menschenrechtsaktivisten und Journalisten und nimmt die Rechtslage seit Suu Kyis Regierungsantritt im Jahr 2016 in den Blick.