Trotz einer angekündigten Amnestie seien bis Ende Oktober 47 Soldaten, Polizisten und zivile Beschäftigte getötet worden oder sie verschwanden, heißt es in einem in New York veröffentlichten Bericht. Zudem gebe es glaubwürdige Informationen über mehr als 100 außergerichtliche Hinrichtungen durch die Islamisten allein in den vier Provinzen Ghazni, Helmand, Kandahar und Kundus. Die Führung der Taliban habe nach ihrer Machtübernahme Sicherheitskräfte dazu aufgefordert, sich registrieren zu lassen und dadurch eine Amnestie zu bekommen. Stattdessen seien die Register jedoch dazu genutzt worden, die betreffenden Personen aufzuspüren, zu entführen oder zu töten, so Human Rights Watch.

