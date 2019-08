Die Organisation Human Rights Watch hat die geplante Rückführung von tausenden Rohingya von Bangladesch nach Myanmar kritisiert. In einer Erklärung hieß es, beide Seiten müssten die Pläne fallenlassen. In Myanmar würden Angehörige der muslimischen Minderheit immer noch systematisch verfolgt.

Human Rights Watch betonte, die Flüchtlinge hätten allen Grund, bei einer Rückkehr um ihre Sicherheit zu fürchten. Die Behörden in Myanmar und Bangladesch planen, ab morgen täglich 300 Rohingya in ihre Heimat zurückzuschicken. Insgesamt sollen so in einem ersten Schritt rund 3.500 geflohene Menschen wieder nach Myanmar gebracht werden.

UNO: "anhaltender Völkermord"

In den vergangenen zwei Jahren sind mehr als 740.000 Rohingya nach Angriffen und aus Angst vor weiterer Gewalt nach Bangladesch geflohen. Die Geflüchteten berichteten von Morden, Gruppenvergewaltigungen und Folter. Ermittler der Vereinten Nationen bezeichneten die Verfolgung der Menschen in Myanmar als anhaltenden Völkermord.