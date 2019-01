Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch wächst weltweit der Widerstand gegen populistische und autokratische Regierungen.

In vielen Ländern gebe es mehr Gegenwehr gegen Politiker, die auf Hass und Intoleranz bauten, sagte der HRW-Geschäftsführer Roth in Berlin bei der Vorstellung des Jahresberichts. Als Beispiele nannte er Bemühungen innerhalb der Europäischen Union, den Angriffen auf die Demokratie in Polen und Ungarn etwas entgegenzusetzen. Zudem verwies Roth auf Forderungen nach einer umfassenden Untersuchung des Mordes an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Khashoggi. Der Trend sei aber nicht überall positiv. Autokraten versuchten weiter, die Demokratie zu untergaben, indem sie Minderheiten zu Sündenböcken machten.



Roth forderte die Bundesregierung auf, bei der Verteidigung der Menschenrechte eine führende Rolle zu übernehmen. Der derzeitige Sitz im UNO-Sicherheitsrat biete dazu viele Möglichkeiten. Roth hob hervor, dass Deutschland mit dem Stopp von Waffenexporten nach Saudi-Arabien als Reaktion auf den Mord an Khashoggi verantwortungsvoll gehandelt habe.



Human Rights Watch mit Hauptsitz in den USA hat für den Bericht die Lage der Menschenrechte in mehr als 100 Ländern untersucht.