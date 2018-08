In Saudi-Arabien sind nach Angaben von Human Rights Watch zwei Frauenrechtlerinnen festgenommen worden.

Wie die Organisation mitteilte, handelt es sich um Samar Badawi und Nassima al-Sadah. Sie hätten jahrelang für das Recht gekämpft, in dem Königreich Auto fahren zu dürfen. Badawi ist die Schwester des Bloggers Raif Badawi, der seit mehr als vier Jahren in Saudi-Arabien in Haft ist. Die Festnahmen seien ein Signal, dass das saudische Königshaus jeden friedlichen Widerspruch gegen seine autokratische Herrschaft als Bedrohung verstehe, erklärte Human Rights Watch.



Seit Mai sind mindestens 17 Frauenrechtlerinnen festgenommen worden. Die Vereinten Nationen forderten die Freilassung der Inhaftierten.