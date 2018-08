In Saudi-Arabien sind nach Angaben von "Human Rights Watch" zwei Frauenrechtlerinnen festgenommen worden.

Wie ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation mitteilte, handelt es sich dabei um Samar Badawi und Nassima al-Sadah. Die beiden gehörten zu den ersten Frauen, die sich öffentlich dafür eingesetzt hatten, dass sie in dem streng islamischen Königreich Auto fahren, wählen und auch selbst bei Wahlen kandidieren können. - Badawi ist die Schwester des Bloggers Raif Badawi, der seit mehr als vier Jahren in Saudi-Arabien in Haft sitzt.