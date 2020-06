Bei der internationalen Geberkonferenz für den Jemen haben sowohl Deutschland als auch Großbritannien finanzielle Hilfen zugesagt.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Annen, stellte bei der Video-Konferenz 125 Millionen Euro in Aussicht. Damit solle die humanitäre Notlage in dem Bürgerkriegsland gelindert werden, hieß es. Großbritannien will mit umgerechnet knapp 180 Millionen Euro helfen.



Die Geberkonferenz findet auf Initiative der Vereinten Nationen und Saudi-Arabiens statt. Ziel ist es, gut zwei Milliarden Euro für Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter aufzubringen. UNO-Generalsekretär Guterres rief zur Solidarität mit den Menschen im Jemen auf. Er sagte, die humanitäre Lage sei katastrophal.