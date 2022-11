Bootsflüchtlinge

Das deutsche Seenotrettungsboot "Humanity 1" wartet weiter auf einen Hafen. (Max Cavallari / SOS Humanity / dpa / Max Cavallari)

Das teilte das italienische Außenministerium am Abend in Rom mit. Während des Aufenthalts in Catania würden Mediziner die Menschen untersuchen. So lange dürfe das Schiff sich in italienischen Gewässern aufhalten, sagte Außenminister Tajani. Italien werde Kranke, Minderjährige sowie Schwangere aufnehmen. Alle anderen Flüchtlinge an Bord müssten Italien auf dem Schiffsweg wieder verlassen, so der Minister. Die italienische Regierung verweigert damit weiterhin die generelle Anlandung und sieht die Flaggenstaaten von Rettungsschiffen, in diesem Fall Deutschland, in der Zuständigkeit.

