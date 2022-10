Das deutsche Seenotrettungsboot "Humanity 1" rettet 135 Migranten im Mittelmeer. (Max Cavallari / SOS Humanity / dpa / Max Cavallari)

Sie seien gestern in zwei Einsätzen vor der Küste Libyens aufgegriffen worden, teilte die Berliner Organisation SOS Humanity mit. Zunächst wurden 113 Personen von einem überfüllten Schlauchboot an Bord genommen. Am Abend wurden dann bei einer weiteren Aktion 22 Migranten ebenfalls von einem Schlauchboot geholt. Nachdem am Samstag bereits bei einem Einsatz 45 Menschen gerettet worden waren, befinden sich laut SOS Humanity nun 180 Flüchtlinge an Bord.

