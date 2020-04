Auf der Baustelle des Berliner Stadtschlosses hat es einen Brand gegeben.

Ursache waren nach Angaben der Feuerwehr zwei in Brand geratene Bitumen-Kocher im Außenbereich des Schlosses. Die Flammen breiteten sich dann auf herumliegende Baumaterialien aus. Über dem Gebäude in Berlin-Mitte waren dichte Rauchwolken zu sehen. Inzwischen ist der Brand gelöscht. 80 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Ein Bauarbeiter wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.



Innenräume waren bei dem Brand nicht betroffen. Nach Angaben des Humboldt-Forums müssen aber eventuelle Folgeschäden an der Fassade noch geprüft werden.



Kulturstaatsministerin Grütters äußerte sich erleichtert, dass es bei dem Brand nicht zu größeren Schäden gekommen ist. Die Bilder von den Rauchwolken über dem Schlossportal hätten allen einen Schrecken eingejagt, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Sie dankte den Verantwortlichen für besonnenes Handeln.



Das Gebäude wird nach dem historischen Vorbild des ehemaligen Berliner Stadtschlosses errichtet. Im Herbst soll dort das Humboldtforum öffnen, ein Kultur- und Wissenschaftszentrum.