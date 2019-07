In Frankreich hat Umweltminister de Rugy seinen Rücktritt eingereicht.

Vorausgegangen waren Enthüllungen über hohe Ausgaben für mutmaßlich private Zwecke. In seinem früheren Amt als Parlamentspräsident hatte de Rugy demnach gemeinsam mit seiner Frau häufig auf Staatskosten teure Abendessen für Freunde und Bekannte ausgerichtet. Auch soll er in seiner Heimatstadt Nantes über eine Sozialwohnung verfügt haben. De Rugy weist die Vorwürfe zurück und kündigte Klagen gegen die Plattform "Mediapart" an, die zuerst berichtet hatte. Der Politiker gehörte lange den Grünen an und wechselte später zur Partei von Präsident Macron.