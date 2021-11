Coronavirus - Proteste in Thüringen gegen Corona-Maßnahmen (dpa-news / Martin Schutt)

In Erfurt nahmen nach Polizeiangaben rund 650 Menschen an einem sogenannten "Corona-Spaziergang" teil. Zuvor war in Sozialen Medien dafür mobilisiert worden. In mehreren sächsischen Städten, darunter Chemnitz und Zwickau, demonstrierten nach Behördenangaben insgesamt mehr als tausend Menschen. Die Corona-Notfallverordnung der beiden Länder gestattet derzeit nur ortsfeste Kundgebungen mit maximal 35 beziehungsweise zehn Teilnehmern.

