Italien, Massarosa: Die italienische Feuerwehr ist bei einem Waldbrand im Einsatz und hat mehrere Bewohner in Sicherheit gebracht. (dpa/Vigili del Fuoco)

Etwa 500 Bewohner rund um die Gemeinde Massarosa in der Nähe von Lucca mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind mehr als 100 Kräfte im Einsatz, auch einige Löschflugzeuge. Seit Wochen kämpfen Feuerwehrleute in ganz Italien immer wieder gegen Wald- und Buschbrände.

Auch im Nordosten der griechischen Hauptstadt Athen brennt es weiter. Sieben Ortschaften und ein Kinderkrankenhaus wurden evakuiert. Auch dort sind Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. In fast allen Stadtteilen Athens sind dichte Rauchschwaden zu sehen.

Besonders dramatisch wirkt sich die Hitzewelle in Portugal aus. Dort sind bislang mehr als 1.000 Menschen gestorben. In Portugal war das Thermometer in der vergangenen Woche auf über 40 Grad gestiegen. Auch dort gibt es zahlreiche Waldbrände.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.