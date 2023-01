Hunderte freigelassene Bolsonaro-Anhänger wurden zu einem Busbahnhof gebracht, um von dort in ihre Heimatorte zurückzukehren. (AFP / MAURO PIMENTEL)

Die Freilassung von knapp 600 Festgenommenen sei aus "humanitären Gründen" erfolgt, erklärte die Polizei. Es handele sich um ältere oder kranke Menschen oder Mütter mit kleinen Kindern. Sie wurden zu einem Busbahnhof gebracht, um von dort in ihre Heimatorte zurückzukehren. Mehr als 500 Festgenommene wurden hingegen an eine Strafanstalt in der Hauptstadt Brasilia übergeben.

Hunderte Bolsonaro-Anhänger waren am Sonntag in das Kongressgebäude, den Präsidentenpalast und den Sitz des Obersten Gerichts eingedrungen und hatten Verwüstungen angerichtet. Erst nach mehreren Stunden konnten Spezialeinsatzkräfte die Lage unter Kontrolle bringen. Rund 1.500 Menschen wurden festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.