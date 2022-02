Das teilte das Menschenrechtszentrum Wiasna mit. Die Gruppe machte die Namen der Betroffenen gestern publik. In mindestens zwölf Städten des Landes war demonstriert worden. In der Hauptstadt Minsk marschierten die Teilnehmer in verschiedenen Teilen der Stadt und hielten ukrainische Flaggen hoch. Der belarussische Machthaber Lukaschenko unterstützt Russlands Invasion in die Ukraine. Russische Truppen drangen auch von belarussischem Gebiet aus in das Land ein.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.