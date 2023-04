Streik am Flughafen BER. (Jörg Carstensen/dpa)

Neben dem am Wochenende angekündigten Streik am Flughafen Berlin-Brandenburg rief Verdi kurzfristig heute früh in Hamburg Beschäftigte des privaten Dienstleisters AHS zum Ausstand auf. Dieser fertigt Flüge der Lufthansa-Gruppe und anderer Fluglinien ab. Mehr als 50 Starts wurden gestrichen. Weitere Ausfälle seien zu erwarten, hieß es. Der Hauptstadtflughafen BER hatte wegen des Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals und der Fluggastkontrolle sämtliche Starts abgesagt, auch Landungen sind teilweise betroffen.

Verdi verhandelt mit privaten Sicherheitsdienstleistern, die vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen vertreten werden. Die Gewerkschaft drohte mit weiteren Streiks im Luftverkehr, falls kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt werde.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.