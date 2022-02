Impfpflicht-Gegner blockieren wichtige Straßen in Wellington in Neuseeland mit ihren Fahrzeugen. (MARTY MELVILLE / AFP)

Laut Behördenangaben wurden drei Menschen festgenommen, nachdem sie versucht hatten, eine Polizeisperre zu überwinden. Insgesamt sei der Protest aber friedlich verlaufen.

Die Aktionen in der neuseeländischen Hauptstadt hatte am Vortag begonnen. Offenbar inspiriert vom derzeitigen Protest von Lkw-Fahrern in Kanada hatten gestern zahlreiche Fahrzeuge wichtige Straßen im Zentrum Wellingtons blockiert. In Neuseeland gilt eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, etwa im Gesundheitswesen.

In Kanada beeinträchtigen Lastwagenfahrer bereits seit mehr als einer Woche den Verkehr unter anderem in der Hauptstadt Ottawa. Grund für die Proteste ist die seit Mitte Januar geltende Impfpflicht für Lkw-Fahrer.

