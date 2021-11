Flüchtlinge an der Grenze zwischen Polen und Belarus (picture alliance/dpa/TASS)

Wie die irakische Luftfahrtbehörde mitteilte, wurden 430 Iraker nach Bagdad ausgeflogen. Die staatlichen Medien in Belarus berichten, die behelfsmäßigen Lager an der Grenze seien geräumt worden. Eine Sprecherin von Machthaber Lukaschenko hatte zuvor erklärt, es befänden sich 7.000 Migranten im Land, von denen die Regierung von Belarus 5.000 in ihre Heimatländer zurückbringen werde. Für die übrigen 2.000 wolle Bundeskanzlerin Merkel mit der EU über die Schaffung eines "humanitären Korridors nach Deutschland" verhandeln. Die EU lehnt allerdings hochrangige Gespräche mit der Führung in Belarus ab. Der amtierende Bundesinnenminister Seehofer erklärte, man werde sich dem Druck aus Minsk nicht beugen. - Die EU beschuldigt Lukaschenko, die Krise inszeniert zu haben, um sich für Sanktionen zu rächen.

